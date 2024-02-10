Эрнандес отреагировал на информацию о переходе Мбаппе в «Реал»

Защитник сборной Франции и «Милана» Тео Эрнандес отреагировал на информацию о потенциальном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Я никогда не общался с Мбаппе по этому поводу. Но Килиан умный парень, он примет лучшее решение для своей карьеры. Самое главное, чтобы он чувствовал себя счастливым», - передает слова Эрнандеса AS.

В СМИ давно ходят слухи о переходе Мбаппе в «Реал». Ожидается, что 25-летний нападающий присоединится к мадридскому клубу на правах свободного агента грядущим летом. Контракт Килиана с «ПСЖ» истекает в конце июня. Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.