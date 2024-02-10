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Тео Эрнандес ответил, хочет ли вернуться в «Реал»

10 Февраля 2024 • 10:10 Комментировать

Фланговый защитник «Милана» Тео Эрнандес высказался насчет возможного возвращения в мадридский «Реал». Он защищал цвета «королевского» клуба с 2017 по 2019 год.

«По отношению к «Реалу» у меня исключительно слова благодарности. Почему я не смог там закрепиться? Наверное, в тот период не было подходящих условий для того, чтобы раскрыть свой потенциал. Вернуться в «Реал»? Сейчас меня все устраивает в «Милане», - передает слова футболиста AS.

Эрнандес выступает за «россонери» с 2019 года. Его трудовое соглашение с миланским грандом рассчитано до лета 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 55 миллионов евро.

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