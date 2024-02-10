Влахович получил награду в Серии А

В чемпионате Италии выбрали лучшего футболиста по итогам января. Как информирует пресс-служба турнира, индивидуальную награду получил центральный нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович.

В прошлом месяце сербский бомбардир принял участие в четырех матчах Серии А. Нападающий записал на свой счет шесть забитых мячей. В этих матчах «старая синьора» одержала три победы и один раз сыграла вничью.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Влахович провел 21 поединок. Форвард отметился 12 голами (один – с пенальти) и тремя результативными передачами.