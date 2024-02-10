​Костакурта: «Мне кажутся преждевременными разговоры об увольнении Пиоли»

Бывший защитник итальянского «Милана» Алессандро Костакурта, повесивший бутсы на гвоздь в 2007 году, не считает, что увольнение Стефано Пиоли, наставника клуба, стоит считать делом сделанным. По его мнению, у Пиоли остается возможность добиться значимых успехов в текущем сезоне и избежать такого сценария.

- Я бы не стал вслух слишком много и слишком уверенно говорить об этом. Впереди еще почти половина сезона. А если Пиоли придет в чемпионате вторым и «Милан» выйдет в финал Лиги Европы? Разве тогда его будет так легко уволить? - вопрошает Костакурта, слова которого цитирует pianetamilan.it.