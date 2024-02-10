​Костакурта: «Не вижу почвы для сравнения Чалханоглу с Пирло - Андреа уникален»

Бывший игрок итальянского «Милана» Алессандро Костакурта не готов прославлять Хакана Чалханоглу, несмотря на безусловные подвиги турецкого полузащитника в нынешнем сезоне. Костакурту спросили, можно ли сравнивать творца игры «Интера» с Андреа Пирло - признанным итальянским Маэстро.

- Андреа - это феномен, сказать то же самое о Хакане я, при всем уважении, не могу. Считаю его, тем не менее, одним из лучших полузащитников в мире на данный момент. У него выдающиеся качества перехватчика мяча, а также феноменальное видение поля, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.