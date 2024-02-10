«Болонья» готова выкупить Салемакерса

Бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс пришёлся ко двору «Болонье», и теперь клуб Тьяго Мотты намерен выкупить его у «Милана». Как уточняет авторитетный журналист Николо Скира, это обойдется «Болонье» в девять миллионов евро в конце сезона.

Это будет важным финансовым подспорьем для «Милана», который, напомним, понес большие финансовые потери по отношению к прошлому году.

Сейчас «Болонья» занимает высокое шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, в воскресенье команде предстоит сыграть в очередном, двадцать четвертом туре, с «Лечче».