Директор «Удинезе» рассказал, каким клубам интересен Самарджич

Спортивный директор «Удинезе» Федерико Бальдзаретти прокомментировал информацию о возможном уходе Лазара Самарджича.

В январе итальянские СМИ сообщили о сорвавшемся переходе серба в «Ювентус». Теперь сведения о заинтересованности «старой синьоры» подтвердили в «Удинезе»: «Ювентус» проявляет интерес к Самарджичу. Также на него претендуют клубы Английской премьер-лиги и немецкой Бундеслиги», – заявил в интервью Tuttosport Бальдзаретти.

Стоимость Лазара Самарджича, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 20 млн евро. В нынешней кампании 21-летний игрок отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами, проведя 21 матч за «Удинезе» в Серии А.