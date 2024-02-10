«Эмполи» одолел конкурентов из «Салернитаны», забив три гола после двух ударов в створ

Ведущие яростную борьбу за выживание «Салернитана» и «Эмполи» открывали программу 24-го тура Серии А. Команды почти не наносили точных ударов, но голов было много. В середине первого тайма счет был открыт после срезки от Алессандро Дзаноли. На экваторе второй половины соперник отыгрался, Антонио Кандрева навесил, а Шон Вайссман забил головой. Лишь на 88-й минуте гости нанесли первый удар в створ, и он стал решающим. Мбайе Ньянг с пенальти переиграл вратаря. На четвертой компенсированной минуте контратаку гостей завершил Маттео Канчельери - 1:3.

«Эмполи» рванул сразу на 15-е место, соперник - безнадежно последний.