«Эмполи» одолел конкурентов из «Салернитаны», забив три гола после двух ударов в створ

Ведущие яростную борьбу за выживание «Салернитана» и «Эмполи» открывали программу 24-го тура Серии А. Команды почти не наносили точных ударов, но голов было много. В середине первого тайма счет был открыт после срезки от Алессандро Дзаноли. На экваторе второй половины соперник отыгрался, Антонио Кандрева навесил, а Шон Вайссман забил головой. Лишь на 88-й минуте гости нанесли первый удар в створ, и он стал решающим. Мбайе Ньянг с пенальти переиграл вратаря. На четвертой компенсированной минуте контратаку гостей завершил Маттео Канчельери - 1:3.
«Эмполи» рванул сразу на 15-е место, соперник - безнадежно последний.
Протокол игры
|23'Дзаноли Алессандро (0:1)
|(1:1) Вайссман Шон69'
|88'Ньянг М'Байе (1:2)
|90'Канчельери Маттео (1:3)
Очоа Гильермо•Пьероцци Никколо41' (Вайссман Шон (41') •Боатенг Жером59' (Чауна Лум (59') •Пеллегрино Марко•Дзаноли Алессандро 42'46' (Самбья Саломон (46') •Брадарич Домагой• 90'Маджоре Джулио76' (Кулибали Лассана (76') •Башич Тома• 77'Кандрева Антонио•Кастанос Григорис59' (Пирола Лоренцо (59') •Диа Булайе
Каприле Элия•Берешиньски Бартош•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Гьяси Эммануэль•Какаче Либерато•Грасси Альберто•Мале Юссеф 21'70' (Фаццини Якопо (70') •Журковски Шимон78' (Канчельери Маттео (78') •Камбьяги Николо78' (Коваленко Виктор (78') •Черри Альберто70' (Ньянг М'Байе (70')
09 февраля. Стадион "Аречи".
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