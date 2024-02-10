36-летний Кандрева отметился уникальным достижением

Полузащитник «Салернитаны» Антонио Кандрева продолжает показывать впечатляющую результативность.

Итальянский ветеран стал автором результативной передачи в сегодняшнем матче против «Эмполи». Теперь в активе Кандревы пять забитых мячей и столько же ассистов в нынешнем розыгрыше Серии А. Как информирует Opta, лидер «Салернитаны» стал самым возрастным среди всех полузащитников пяти ведущих европейских лиг, кому покорилась отметка в пять и более голов и пять и более голевых пасов в текущем сезоне.

28 февраля Антонио Кандреве исполнится 37 лет. Цвета «Салернитаны» футболист представляет с лета позапрошлого года.