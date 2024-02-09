​«Непобедимых нет» - Де Росси о матче с «Интером»

В следующем, двадцать четвертом туре итальянского чемпионата «Роме» предстоит сразиться с действующим лидером чемпионата - миланским «Интером». В предыдущем туре «Интер» оставил не у дел своего главного конкурента, туринский «Ювентус», но, несмотря на это, де Росси верит в то, что его подопечные смогут огорчить питомцев Симоне Индзаги:

- Мы готовимся. Без страха и боязни, потому что в мире нет непобедимых команд. Хотя и понимаем, что «Интер» сейчас - лучший в Италии. Это команда, которая предпочитает доминировать, но мы верим, что сможем выдать сильный матч против него, - цитирует слова наставника «Ромы» итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.