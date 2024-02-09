Тиав близок к возвращению - приступил к тренировкам в общей группе

Немецкий защитник Малик Тиав залечил свою травму, полученную еще в конце ноября прошлого года. Скорее всего, он появится на поле уже на следующей неделе - а, возможно, даже выйдет на замену в игре с «Наполи», которая состоится уже в субботу.

Сейчас Тиав тренируется в общей группе с командой. Но более реальным сроком его возвращения итальянское издание La Gazzetta Dello Sport называет матч плей-офф Лиги Европы против французского «Ренна» на следующей неделе.

В следующем, двадцать четвертом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с действующим чемпионом «Наполи».