Лофтус-Чик: «Играть с Пулишичем - сплошное удовольствие»

Прошлым летом итальянский «Милан» приобрел сразу двоих игроков из «Челси» - Рубена Лофтуса-Чика и Кристиана Пулишича. Они, по словам Лофтус-Чика, быстро сработались и в новой команде:

- Мы очень хорошо понимаем друг друга, я знаю все маневры Пулишича. Особенно это было полезно в начале чемпионата, когда шел процесс адаптации. Тогда мы вместе играли на правом фланге. Мне всегда доставляло удовольствие играть с ним, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

В следующем, двадцать четвертом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с действующим чемпионом «Наполи».