Директор «Фрозиноне»: «За Суле следят клубы из АПЛ, Лиги 1 и Ла Лиги, он может заиграть в «Ювентусе»

Директор «Фрозиноне» Гуидо Ангелоцци рассказал, что думает о перспективах форварда Матиаса Суле.

20-летний игрок арендован у «Ювентуса». Аргентинец впечатляюще проводит нынешний сезон, и уже в новой кампании может либо получить шанс в «Ювентусе», либо уйти в другой статусный клуб.

«Представители английских, французских и испанских клубов регулярно посещают наши матчи, чтобы посмотреть на Суле. Думаю, он вполне может заиграть в «Ювентусе», ведь он очень талантлив. В январе он отказался от сверхвыгодного предложения из Саудовской Аравии», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова директора «Фрозиноне».