Лофтус-Чик: «На поле опробовал все роли»

Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик счита ет себя настоящим универсалом - по его словам, в ходе карьеры ему довелось поиграть на самых разных позициях.

- Я начинал как номер восемь, полузащитник, бегающий от штрафной к штрафной. Все поле покрывал. Пробовал себя в других ролях, когда надо было, играл в защите, порой и в нападении. И на фланге тоже. На самом деле, опробовал на поле все, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Лофтус-Чик выступает за «Милан» с лета прошлого года. В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с действующим чемпионом «Наполи».