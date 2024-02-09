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Переговоры Влаховича с «Ювентусом» почти не прогрессируют, игрока могут продать

09 Февраля 2024 • 23:20 Комментировать
Ювентус
...
Удинезе
12.02 22:45

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может быть выставлен на продажу.

Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, но разногласия в финансовом вопросе по-прежнему не улажены. К 24-летнему игроку сохраняется интерес из Английской премьер-лиги, поэтому его агент не торопится отвечать согласием «Ювентусу». Как сообщает TMW, клуб вполне может выставить серба на продажу предстоящим летом, если тот не согласится на сокращение зарплаты.

Нынешний договор Душана Влаховича с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года. Стоимость форварда, по оценке портала Transfermarkt, составляет 60 млн евро.

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