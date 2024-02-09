Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Пулишич: «Чувствую, что меня уважают в «Милане»

09 Февраля 2024 • 23:06 Комментировать

Американский полузащитник Кристиан Пулишич уверяет, что очень доволен в «Милане», в состав которого он перебрался минувшим летом после выступлений у «Челси». По словам Пулишича, он чувствует, как его уважают не только партнеры, но и публика. Это чувство важно для Кристиана.  

- Я чувствую, что меня тут уважают. Мне приятно познавать итальянский чемпионат и открывать для себя его. Я думаю, что за последние десять лет у европейцев значительно изменилось представление об американских игроках. Изменилось в лучшую сторону, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

В следующем матче итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с действующим чемпионом «Наполи».  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Пулишич
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена «Реал» сделал предложение клубу Роналду Мбаппе выдвинул ультиматум новому клубу
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Клопп дал ответ «Барселоне» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» выбрала нового главного тренера Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
84 мин
Салернитана Салернитана
Эмполи Эмполи
1
1
2.40 3.40 2.80
Видео
10.02.24 в 17:00
Кальяри Кальяри
Лацио Лацио
3.35 3.30 2.12
Видео
10.02.24 в 20:00
Рома Рома
Интер Милан Интер Милан
3.75 3.40 1.98
Видео
10.02.24 в 22:45
Сассуоло Сассуоло
Торино Торино
3.05 3.30 2.26
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
00:01 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А может пригласить Жоржиньо
09 Февраля
23:40 · Италия. Серия А
​«Непобедимых нет» - Де Росси о матче с «Интером»
23:34 · Италия. Серия А
Тиав близок к возвращению - приступил к тренировкам в общей группе
23:31 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик: «Играть с Пулишичем - сплошное удовольствие»
23:27 · Италия. Серия А
Директор «Фрозиноне»: «За Суле следят клубы из АПЛ, Лиги 1 и Ла Лиги, он может заиграть в «Ювентусе»
23:21 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик: «На поле опробовал все роли»
23:20 · Италия. Серия А
Переговоры Влаховича с «Ювентусом» почти не прогрессируют, игрока могут продать
23:06 · Италия. Серия А
​Пулишич: «Чувствую, что меня уважают в «Милане»
22:58 · Италия. Серия А
​Лофтус-Чик назвал свои лучшие качества
22:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» намерен надолго сохранить Кьезу
22:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов продать восходящую звезду летом слухи
21:53 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» может продать де Кетеларе сразу после выкупа игрока у «Милана»
20:41 · Италия. Серия А
​Манолас – игрок «Салернитаны» официально
19:36 · Италия. Серия А
​Саудовская Аравия может купить топ-клуб Серии А за 900 млн евро
17:28 · Италия. Серия А
​Аленичев оценил последнюю отставку Моуринью
Все новости
Рекомендуем