​Пулишич: «Чувствую, что меня уважают в «Милане»

Американский полузащитник Кристиан Пулишич уверяет, что очень доволен в «Милане», в состав которого он перебрался минувшим летом после выступлений у «Челси». По словам Пулишича, он чувствует, как его уважают не только партнеры, но и публика. Это чувство важно для Кристиана.

- Я чувствую, что меня тут уважают. Мне приятно познавать итальянский чемпионат и открывать для себя его. Я думаю, что за последние десять лет у европейцев значительно изменилось представление об американских игроках. Изменилось в лучшую сторону, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

В следующем матче итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с действующим чемпионом «Наполи».