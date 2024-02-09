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Чемпионат Италии. Серия А

​Лофтус-Чик назвал свои лучшие качества

09 Февраля 2024 • 22:58 Комментировать

Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик назвал то, что считает своими лучшими качествами. Акцент Лофтус-Чик сделал на своих физических качествах.

- Моя физика - это, безусловно, мое лучшее качество. У меня есть силы, есть также скорость, есть сила удара, и когда все это помножено на технические характеристики, то у меня получается лучше влиять на ход матчей, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Английский полузащитник выступает за «Милан» с лета прошлого года. В следующем матче итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с действующим чемпионом «Наполи».  


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рубен Лофтус-Чик
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