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«Ювентус» намерен надолго сохранить Кьезу

09 Февраля 2024 • 22:37 Комментировать
Ювентус
...
Удинезе
12.02 22:45

В «Ювентусе» рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с Федерико Кьезой.

Контракт 26-летнего футболиста истекает уже по окончании следующего сезона, в связи с чем в прессе нередко сообщают о возможной продаже вингера предстоящим летом. Однако, по данным Sky Sport, в «Ювентусе» не хотели бы терять Кьезу. Итальянец видится руководству клуба важной частью долгосрочных планов. В будущем стороны обсудят вопрос продления контракта.

Федерико Кьеза записал себе в актив шесть забитых мячей и два результативных паса в 19 матчах нынешней кампании. Интерес к игроку, если верить слухам, проявляют топ-клубы Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза

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