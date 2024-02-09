«Ювентус» намерен надолго сохранить Кьезу

В «Ювентусе» рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с Федерико Кьезой.

Контракт 26-летнего футболиста истекает уже по окончании следующего сезона, в связи с чем в прессе нередко сообщают о возможной продаже вингера предстоящим летом. Однако, по данным Sky Sport, в «Ювентусе» не хотели бы терять Кьезу. Итальянец видится руководству клуба важной частью долгосрочных планов. В будущем стороны обсудят вопрос продления контракта.

Федерико Кьеза записал себе в актив шесть забитых мячей и два результативных паса в 19 матчах нынешней кампании. Интерес к игроку, если верить слухам, проявляют топ-клубы Английской премьер-лиги.