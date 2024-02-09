Нападающий «Ювентуса» Матиас Суле, выступающий за «Фрозиноне» на правах аренды, может быть продан после завершения сезона.

20-летний игрок успешно зарекомендовал себя во «Фрозиноне», благодаря чему привлёк внимание различных зарубежных клубов. Как информирует журналист Марко Контерио, аргентинец намерен вернуться в «Ювентус» грядущим летом, однако спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли всерьёз рассматривает возможность продажи перспективного футболиста. Вполне возможно, что тот будет продан с целью привлечения прибыли для осуществления задуманных туринцами покупок.

Матиас Суле стал автором десяти голов и двух ассистов в 21 матче текущего розыгрыша Серии А. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 25 млн евро.