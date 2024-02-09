Защитник Костас Манолас стал футболистом «Салернитаны». Клуб посредством своего официального сайта объявил о подписании с 32-летним футболистом трудового соглашения, рассчитанного до конца нынешнего сезона.

За «Салернитану» Манолас будет выступить под номером 44. Опытный греческий футболист перебрался в клуб Серии А на правах свободного агента.

На текущий момент «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В пятницу, 9 февраля, команда проведёт домашний матч против «Эмполи».