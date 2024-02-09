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Чемпионат Италии. Серия А

​Манолас – игрок «Салернитаны» официально

09 Февраля 2024 • 20:41 Комментировать
Салернитана
...
Эмполи
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Через 1 ч. 39 мин.

Защитник Костас Манолас стал футболистом «Салернитаны». Клуб посредством своего официального сайта объявил о подписании с 32-летним футболистом трудового соглашения, рассчитанного до конца нынешнего сезона.

За «Салернитану» Манолас будет выступить под номером 44. Опытный греческий футболист перебрался в клуб Серии А на правах свободного агента.

На текущий момент «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В пятницу, 9 февраля, команда проведёт домашний матч против «Эмполи».

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САЛЕРНИТАНА ЭМПОЛИ
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