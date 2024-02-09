​Саудовская Аравия может купить топ-клуб Серии А за 900 млн евро

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) готовит предложение по покупке клуба из чемпионата Италии. Речь идёт о «Роме» - саудовцы хотят купить клуб Серии А за 900 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает La Repubblica.

Стоит сказать, что PIF владеет четвёркой больших клубов Саудовской Аравии. Если же говорить о Европе, то фонду принадлежит английский «Ньюкасл».

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В январе с должности главного тренера «волков» был уволен Жозе Моуринью.

Ближайший матч «Рома» проведёт 10 февраля – против «Интера» на своём поле.