Симеоне нашёл нового полузащитника для «Атлетико»

28-летний полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Адриен Рабио может оказаться в испанском чемпионате. По данным Todofichajes, в подписании игрока заинтересован мадридский «Атлетико».

Наставник «матрасников» Диего Симеоне лично заинтересован в подписании француза. Рабио рассматривается в качестве альтернативы Коке, который может покинуть команду грядущим летом. Рабио может достаться мадридцам бесплатно, поскольку его контракт со «старой синьорой» истекает в конце июня 2024 года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Адриена в 40 миллионов евро.