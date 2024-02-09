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Чемпионат Италии. Серия А

Симеоне нашёл нового полузащитника для «Атлетико»

09 Февраля 2024 • 11:07 Комментировать

28-летний полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Адриен Рабио может оказаться в испанском чемпионате. По данным Todofichajes, в подписании игрока заинтересован мадридский «Атлетико».

Наставник «матрасников» Диего Симеоне лично заинтересован в подписании француза. Рабио рассматривается в качестве альтернативы Коке, который может покинуть команду грядущим летом. Рабио может достаться мадридцам бесплатно, поскольку его контракт со «старой синьорой» истекает в конце июня 2024 года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Адриена в 40 миллионов евро.

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