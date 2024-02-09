​Пулишич: «В Милане много приятнее жить, чем в Лондоне»

Американский полузащитник Кристиан Пулишич считает свой нынешний город проживания, Милан, много более приятным для жизни, нежели предыдущий - Лондон. Пулишич перебрался в «Милан» прошлым летом, ранее он выступал за «Челси»:

- Здесь жизнь более вальяжная, расслабленная, в отличие от Лондона. Люди более приветливые, нежели в Германии. Мне нравится, как меня тут принимают. Очень нравится. Я бы назвал местную футбольную атмосферу лучшей в Европе. И итальянский учу, беру уроки. Уже понимаю все, что говорит тренер, - цитирует слова Кристиана Пулишича pianetamilan.it.