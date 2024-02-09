Пулишич назвал своё футбольное хобби

Американский полузащитник с хорватскими корнями Кристиан Пулишич назвал, что является его хобби на футбольную тему. Оказывается, Пулишичу очень нравится собирать футболки, и у него скопилась настоящая коллекция.

- Я собирал футболки, у меня была очень большая коллекция. Я носил футболку Уэйна Ру3ни. Это была одна из любимых моих футболок, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

Пожелаем Пулишичу во время ответственных игр думать все-таки о результате, а не о том, как попросить у соперника понравившуюся футболку. Американский полузащитник выступает за итальянский «Милан» с лета прошлого года.