​Поттера считают возможным тренером «Милана»

Бывшего наставника лондонского «Челси» Грэма Поттера прочат в главные тренеры «Милана».Такая версия выдвинута английским порталом HITC, который подчеркивает, что Поттер, помимо «Челси» тренировавший и «Брайтон», входит в «шорт-лист» руководства клуба.

Напомним, что чаще всего новым главным тренером «Милана» называют Антонио Конте - также, что любопытно, в прошлом поработавший в лондонском «Челси».

Напомним, что сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в следующем туре клуб сыграет с действующим чемпионом Серии А - «Наполи».