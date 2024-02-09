Два клуба Серии А проявляют интерес к Джилардино

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино интересен другим клубам Серии А.

В Генуе довольны работой 41-летнего специалиста, и уже в марте руководство «Дженоа» планирует обсудить с ним продление контракта до 2026 или 2027 года, докладывает инсайдер Николо Скира. В то же время, как отмечает источник, работу известного экс-форварда ценят и в других местах: так, к Джилардино присматриваются «Фиорентина» и «Монца», готовые связаться с молодым наставником летом в случае расставания с Винченцо Итальяно и Раффаэле Палладино соответственно.

Альберто Джилардино работает в «Дженоа» с декабря 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

На данный момент «красно-синие» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Серии А.