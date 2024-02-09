​Томори выбрал идеальную сборную Англии

Выступающий за «Милан» английский защитник Фикайо Томори назвал свою идеальную сборную Англии за все времена. В ней оказался лишь один игрок из современности, еще выступающий сейчас.

«Голкипер Пол Робинсон, когда я начал смотреть футбол, именно он защищал ворота английской сборной. Защитники - Глен Джонсон, Джон Терри, Рио Фердинанд, Эшли Коул. Полузащита - Пол Гаскойн, Стивен Джеррард, Дэвид Бэкхем. Нападающие - Уэйн Руни, Джо Коул и Тэмми Абрахам», - цитирует слова Томори pianetamilan.it.

В настоящий момент Томори залечивает последствия травмы, полученной еще в конце прошлого года.