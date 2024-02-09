«Ювентус» предложил своему полузащитнику контракт до 2027 года

Хавбек «Ювентуса» Уэстон Маккенни обсуждает с клубом новый контракт.

О заинтересованности «старой синьоры» в продлении договора с американским футболистом стало известно ещё в прошлом году. В настоящий момент стороны ведут переговоры по условиям соглашения. По обновлённым данным La Stampa, «Ювентус» предлагает 25-летнему игроку контракт, рассчитанный до 2027 года.

Уэстон Маккенни перебрался в «Ювентус» в 2020 году из немецкого «Шальке 04». В текущем сезоне полузащитник сыграл 23 матча за команду Массимилиано Аллегри, записав себе в актив пять результативных передач.

Действующий договор Маккенни с туринским клубом рассчитан до 2025 года.