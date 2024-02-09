​Де Лаурентис: «До сих пор горько вспоминать поражение от «Милана» в Лиге чемпионов»

В прошлом году «Наполи» провел великолепный сезон, совершенно заслуженно выиграв чемпионат Италии. Президенту клуба Аурелио де Лаурентису, однако, не дает покоя неудача в Лиге чемпионов - «Наполи» имел реальный шанс добраться до финала турнира, но уступил «Милану» в четвертьфинале. Это раздражает де Лаурентиса:

- До сих пор меня беспокоят эти воспоминания. Мы переиграли в чемпионате и «Милан», и «Интер», так почему мы не могли бы выйти в финал Лиги чемпионов? Такой был шанс... В конце концов, это принесло бы участие в клубном чемпионате мира, а это 100 миллионов евро инвестиций, - цитирует слова де Лаурентиса pianetamilan.it.