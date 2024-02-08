Инсайдер Романо рассказал, кто из топ-клубов претендует на Мотту

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта может сменить работу предстоящим летом.

Действующий контракт специалиста истекает по окончании текущего сезона. 41-летний наставник добился успеха в «Болонье», поэтому слухи регулярно связывают его с назначением в различные топ-клубы. В числе главных претендентов значатся «Милан», «Барселона» и «Ювентус».

«Насколько мне известно, ни «Милан», ни «Барселона» сейчас не заинтересованы в приглашении Мотты. Я считаю, что он останется в Италии на следующий сезон. Что касается «Ювентуса», то будущее Аллегри по-прежнему не определено. Скоро узнаем, как всё сложится», – заявил инсайдер Фабрицио Романо.