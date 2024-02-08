«Ювентус» опережает клубы Ла Лиги в борьбе за Фелипе Андерсона

«Ювентус» по-прежнему лидирует в споре за вингера «Лацио» Фелипе Андерсона.

Контракт бразильца с римским клубом истекает по окончании сезона, поэтому грядущим летом игрок будет доступен в качестве свободного агента. Как давно известно, активную работу над подписанием Андерсона ведёт «Ювентус». Согласно обновлённым сведениям журналиста Руди Галетти, переговоры туринцев с представителями 30-летнего футболиста стремительно прогрессируют.

Отмечается, что на лидера атаки «Лацио» также претендуют как минимум два клуба испанской Ла Лиги, однако «Ювентус» остаётся фаворитом. Руководство «старой синьоры» надеется закрыть сделку в ближайшее время.