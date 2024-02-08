Дель Пьеро: «Приятно, что Йылдыза сравнивают со мной»

Легендарный экс-футболист «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро высказался о восходящей звезде команды Кенане Йылдызе.

18-летний нападающий завоевал место в составе первой команды «бьянконери» в текущем сезоне. В 15 поединках за коллектив Массимилиано Аллегри юный турок отметился тремя забитыми мячами.

«Йылдыз – потрясающий молодой талант. Очень приятно видеть, как он празднует голы в моём стиле, как его сравнивают со мной. Мне нравятся его способности и его смелость, я могу лишь пожелать ему удачи», – рассказал в беседе со Sky Sports дель Пьеро.

Кенан Йылдыз пополнил ряды «Ювентуса» в 2022 году, перебравшись из «Баварии».