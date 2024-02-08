Дженнаро Гаттузо, нынешний главный тренер «Марселя» может вернуться в Италию. Как сообщает в соцсети Фабрицио Романо, в бывшем итальянском опорнике заинтересован «Торино».

Инсайдер отмечает, что в руководстве «Торино» очень уважают Гаттузо, но развитие истории будет зависеть от того, какое решение по своему будущему в «Марселе» примет Дженнаро, а также от того, останется ли у руля «быков» Иван Юрич, действующий тренер команды.

«Марсель» при Гаттузо занимает восьмое место в Лиге 1, клуб не побеждает на протяжении четырёх последних туров подряд. Будучи тренером Гаттузо уже трудился в итальянских «Пизе», «Милане» и «Наполи».