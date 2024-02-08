​«Милан» может возглавить экс-тренер «Реала»

По завершению сезона 2023/2024 на тренерском мостике «Милана» может произойти перестановка. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, «россонери» всерьёз присматриваются к Хулену Лопетеги.

Отмечается, что руководители «Милана» очень высоко ценят Лопетеги за его методологию, навыки и способность развивать молодой и успешный проект.

С августа 57-летний Лопетеги находится без работы после ухода из «Вулверхэмптона». Ранее этот специалист работал с рядом команд, в частности с «Реалом» и национальной сборной Испании.

На текущий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.