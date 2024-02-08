Эксперт считает Пиоли следующим тренером «Наполи»

Все чаще и чаще говорят о том, что Стефано Пиоли покинет «Милан» после цикла, продлившегося почти пять лет. И возможным направлением для него является «Наполи», который наверняка будет искать себе нового тренера летом. Бывший тренер вратарей в «Милане», Луиджи Турчи, считает Пиоли логичным выбором для президента «Наполи» Аурелио де Лаурентиса.

- У Пиоли должный профиль, он показал себя и в Европе. Он может тренировать любой клуб. В том числе, конечно же, и «Наполи», - цитирует слова эксперта pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан»Пиоли сыграет как раз с «Наполи».