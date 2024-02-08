​«Милан» потерял более ста миллионов в 2024 году

Если со спортивной точки зрения 2024 год начался для «Милана» относительно хорошо (в сравнении с началом прошлого года), то с финансовой точки зрения все куда хуже. Уже в начале года бюджет клуба потерял более ста миллионов евро, уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Эта сумма складывается из вылета из Лиги чемпионов - турнира, в котором «Милан» в прошлом году дошел до полуфинала. В этом году «Милан» заработал в этом турнире 61 миллион евро, а в прошлом - 127,5 миллионов. Разница составляет 66,5 миллионов евро. Еще 45 миллионов «Милан» недобрал, не квалифицировавшись на клубный чемпионат мира в 2025 году.