​«Интер» оформляет трансфер форварда

«Интер» работает над подписанием контракта с нападающим Мехди Тареми. Как сообщает TodoFichajes, «нерадзурри» уже согласовали условия трудового соглашения с иранцем, которому летом исполнится 32 года.

Отмечается, что «Порту» был уведомлён о переговорах «Интера» с Тареми. «Драконы» не могут никак на это повлиять, ведь правила ФИФА позволяют игрокам контактировать с иностранными клубами за полгода до истечения контракта.

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Мехди Тареми провёл за «Порту» 24 матча. В них нападающий забил шесть голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.