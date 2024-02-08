У «Интера» и Лаутаро Мартинеса возникли разногласия

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес пока не договорился с руководством клуба о новом трудовом соглашении. Об этом информирует Football-Italia.

Как стало известно источнику, аргентинский бомбардир хочет зарабатывать по новому контракту десять миллионов евро в год, в то время как клуб предлагает ему восемь миллионов. Переговорный процесс между сторонами будет возобновлен в ближайшие недели.

Лаутаро является лидером атакующей линии «Интера». Он защищает цвета миланского гранда с 2018 года. В текущем сезоне аргентинец сыграл 28 поединков, в которых записал на свой счет 21 гол и пять результативных передач.