Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

У «Интера» и Лаутаро Мартинеса возникли разногласия

08 Февраля 2024 • 13:28 Комментировать

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес пока не договорился с руководством клуба о новом трудовом соглашении. Об этом информирует Football-Italia.

Как стало известно источнику, аргентинский бомбардир хочет зарабатывать по новому контракту десять миллионов евро в год, в то время как клуб предлагает ему восемь миллионов. Переговорный процесс между сторонами будет возобновлен в ближайшие недели.

Лаутаро является лидером атакующей линии «Интера». Он защищает цвета миланского гранда с 2018 года. В текущем сезоне аргентинец сыграл 28 поединков, в которых записал на свой счет 21 гол и пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы» Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Февраля
13:28 · Италия. Серия А
У «Интера» и Лаутаро Мартинеса возникли разногласия
12:51 · Италия. Серия А
«Милан» показал новую форму фото
09:56 · Италия. Серия А
Манолас переходит в итальянский клуб
07 Февраля
23:08 · Италия. Серия А
«Интер» продолжает работу над переходами Тареми и Зелиньски
22:35 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» нацелился на топ-вратаря
21:41 · Россия. Премьер-лига
Миранчук отреагировал на звание лучшего игрока января в «Аталанте»
21:34 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не смог провернуть громкий обмен игроками с «Интером» 1 слухи
21:27 · Италия. Серия А
​«Ювентусу» предложили звезду «Реала» слухи
21:16 · Италия. Серия А
​Миранчука признали игроком месяца в «Аталанте» 1
18:42 · Германия. Бундеслига
«Наполи» раскрыл сумму, которую получил за трансфер Мин Джэ в «Баварию» официально
16:31 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать трёх игроков «Челси» слухи
15:56 · Италия. Серия А
​Президент «Наполи»: «Мы играем против команд с миллиардными долгами – их не должны допускать к чемпионату» 1
15:51 · Италия. Серия А
​Президент «Наполи» настроен снова выиграть скудетто в ближайшие годы
15:46 · Италия. Серия А
​Президент «Наполи» оценил проект Суперлиги
15:42 · Италия. Серия А
​Президент «Наполи» дал понять, какой топ-клуб хочет принять Тьяго Мотта
Все новости
Рекомендуем