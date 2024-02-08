Пресс-служба «Милана» опубликовала снимки запасного комплекта формы команды. Он выполнен в двух цветах – белом и черном. Техническим спонсором итальянского гранда является немецкая компания Puma.

На футболках нового комплекта изображены элементы архитектуры города Милан. Впервые эту экипировку игроки команды наденут в поединке против «Наполи», который пройдет 11 февраля на стадионе «Сан-Сиро».

После 23 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 49 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» составляет восемь очков.