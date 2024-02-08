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Чемпионат Италии. Серия А

Манолас переходит в итальянский клуб

08 Февраля 2024 • 09:56 Комментировать

Греческий защитник Константинос Манолас, известный по выступлениям за столичную «Рому», в ближайшее время вернется в итальянский чемпионат. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, в услугах 32-летнего футболиста заинтересована «Салернитана».

В настоящий момент Манолас находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы была эмиратская «Шарджа». До этого грек поиграл за «Олимпиакос», «Наполи», «Рому», АЕК и «Трасивулос».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Константиноса в 2,5 миллиона евро.

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