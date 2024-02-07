«Интер» продолжает работу над переходами Тареми и Зелиньски

Миланский «Интер» продолжает работу над подписанием двух новичков грядущим летом – это форвард «Порту», иранец Мехди Тареми и полузащитник «Наполи», действующий чемпион Италии Пиотр Зелиньски.

«Это правда, мы работаем как над сделками Тареми, так и над Зелинськи в качестве свободных агентов. «Мы проинформировали «Порту» и «Наполи» о продолжающихся переговорах с игроками», - цитирует Фабрицио Романо в своей соцсети Пьеро Аузилио, спортивного директора «нерадзурри».

«Интер» прямо сейчас с 57 баллами идёт на чистом первом месте итальянской Серии А, отрыв от второго места – 53 очка.