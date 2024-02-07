​«ПСЖ» нацелился на топ-вратаря

Страж ворот «Милана» Майк Меньян находится на радаре «ПСЖ». Как сообщает SportsZone, 28-летний футболист является одной из приоритетных трансферных целей гранда Лиги 1 на ближайшее лето.

Отмечается, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике очень ценит Меньяна и его умение хорошо играть ногами.

В настоящий момент основным голкипером «ПСЖ» является итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Майка Меньяна в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз провёл 27 матчей, в которых пропустил 35 голов.

Стоит сказать, что Меньян является воспитанником академии «ПСЖ».