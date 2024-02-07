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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентусу» предложили звезду «Реала» слухи

07 Февраля 2024 • 21:27 Комментировать

Посредники недавно связались с «Ювентусом» и предложили клубу летом подписать полузащитника Тони Крооса, если футболист примет решение об уходе из «Реала». Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Впрочем, переговоры по возможному переезду Крооса в Турин в настоящий момент не ведутся. В «старой синьоре» думают, что Кроос продлит контракт с «Реалом», поэтому сейчас «Ювентус» уделяет больше внимания кандидатуре Фелипе Андерсона из «Лацио».

Тони Кроосу недавно исполнилось 34 года. Ранее немецкий футболист не раз заявлял о желании завершить карьеру в «Реале».

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