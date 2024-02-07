​Миранчука признали игроком месяца в «Аталанте»

Полузащитник Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» по итогам января. Об этом рассказывает пресс-служба клуба из Бергамо.

В прошлом месяце Миранчук поучаствовал в пяти матчах «Аталанты» в чемпионате и Кубке Италии. В них россиянин записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

Действующий контракт 28-летнего Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года.

Добавим, что на текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Джана Пьеро Гасперини проведёт 11 февраля – против «Дженоа» на поле соперника.