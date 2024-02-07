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Чемпионат Италии. Серия А

​Миранчука признали игроком месяца в «Аталанте»

07 Февраля 2024 • 21:16 Комментировать
Дженоа
...
Аталанта
11.02 20:00

Полузащитник Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» по итогам января. Об этом рассказывает пресс-служба клуба из Бергамо.

В прошлом месяце Миранчук поучаствовал в пяти матчах «Аталанты» в чемпионате и Кубке Италии. В них россиянин записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

Действующий контракт 28-летнего Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года.

Добавим, что на текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Джана Пьеро Гасперини проведёт 11 февраля – против «Дженоа» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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