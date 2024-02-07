​Президент «Наполи» дал понять, какой топ-клуб хочет принять Тьяго Мотта

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис пообщался с журналистами. По словам функционера, нынешний рулевой «Болоньи» Тьяго Мотта был его кандидатом после ухода Лучано Спаллетти в прошлом году.

«Тьяго Мотта был в списке кандидатов на замену Спаллетти. Мы общались в Риме на протяжении шести часов, и он сообщил мне, что хотел бы возглавить команду за пределами Италии», - сказал де Лаурентис.

«Речь о «ПСЖ»? – спросил журналист.

«Вот вы и сказали это», - ответил президент «Наполи».

В настоящий момент главным тренером «Наполи» является Вальтер Маццарри – его контракт рассчитан до конца сезона.