​«Моя ошибка»: Президент «Наполи» вспомнил об уходе Спаллетти

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о бывшем тренере команды Лучано Спаллетти. Как известно, после чемпионства в прошлом сезоне Спаллетти решил взять творческий отпуск, а вскоре принял сборную Италии.

«Выиграть скудетто впервые за 33 года было важно, но если бы мы выиграли ещё Лигу чемпионов, это позволило бы получить путёвку на клубный чемпионат мира 2025 года и хорошо заработать. 21 апреля, чтобы поднять боевой дух Спаллетти после вылета из Лиги чемпионов, я официально отправил ему активацию опции продления контракта на следующий сезон. Я не мог поверить, что 12 мая он объявит о желании взять творческий отпуск. Принять его просьбу из чувства благодарности было моей ошибкой.

Я не могу понять, каковы причины ухода Спаллетти. Единственное объяснение для меня – желание уйти победителем. Или если он уже ждал контракта со сборной Италии», - слова де Лаурентиса приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.