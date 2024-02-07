​Президент «Наполи» высказался о будущем Кварацхелии

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о будущем атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия? Я звонил его окружению три месяца назад, мы встречались здесь. Я выразил желание продлить контракт, но мне сказали, что у него в Неаполе всё в порядке, и лучше поговорить об этом после завершения сезона», - слова де Лаурентиса с пресс-конференции приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до середины 2027 года. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник забил шесть голов и отдал пять голевых передач в 29 матчах.