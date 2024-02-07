Шалимов: «Миранчук влияет на результат «Аталанты»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По мнению специалиста, 28-летний россиянин сумел воспользоваться своим шансом и сейчас он оказывает большое влияние на игру «Аталанты».

«Алексей сейчас выглядит хорошо в «Аталанте» — забивает, отдаёт. Вопрос теперь в том, насколько стабильно Миранчук может показывать такой уровень. Миранчук влияет на результат, и желаю ему поддерживать такой уровень», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 19 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.