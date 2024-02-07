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Чемпионат Италии. Серия А

Николич оценил уровень игры Алексея Миранчука

07 Февраля 2024 • 13:57 Комментировать

Экс-наставник столичного «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о полузащитнике Алексее Миранчуке, ныне выступающем в чемпионате Италии за «Аталанту».

«Очень качественный футболист, просто супер. Алексею желаю продолжать в том же духе. Он играет супер качественно, но может ещё лучше. Лёша - один из самых талантливых игроков, с кем я работал», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Алексей забил три гола и отдал пять ассистов в 19 играх.

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