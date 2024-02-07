В клубе Серии А хотят уволить главного тренера

Главный тренер «Сассуоло» Алессио Диониси может быть отправлен в отставку. Об этом рапортуют журналисты Sky Sport Italia.

Как стало известно источнику, руководство клуба крайне недовольно показателями команды в нынешнем сезоне. После 22 матчей чемпионата Италии «Сассуоло» набрал 19 баллов и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице. Следующий поединок команда сыграет против «Торино» на своем поле.

43-летний специалист занимает пост главного тренера «Сассуоло» с лета 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2025-го.